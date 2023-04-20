Райкович: Проиграть такой матч — позор

Главный тренервысказался относительно поражения от(81:84) в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы были лучшей командой на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти продемонстрировали низкую тактическую дисциплину, потому и упустили победу.

Проиграть такой матч — позор. Мы должны были лучше двигать мяч, доводить до конца комбинации, более агрессивно защищаться и не позволять соперникам обыгрывать себя один-на-один», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 22 апреля.