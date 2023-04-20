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    «Лейкерс» проиграли «Мемфису», «Денвер» увеличил преимущество в противостоянии с «Миннесотой»

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Майами Хит Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз
    «Мемфис» на своей площадке победил «Лейкерс» во втором матче первого этапа плей-офф НБА со счетом 103:93 (30:19, 29:25, 24:27, 20:22).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал звездный форвард гостей Леброн Джеймс, который набрал 28 очков и 12 подборов. У победителей дабл-дабл у Хавьера Тиллмана — 22 очка и 13 подборов.

    Счет в серии равный — 1-1. Следующий матч состоится 23 апреля.

    «Милуоки» дома обыграл «Майами» — 138:122 (35:28, 46:27, 37:30, 20:37).

    У победителей Брук Лопес набрал 25 очков. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо не участвовал в матче.

    Счет в серии равный — 1-1. Следующий матч состоится 23 апреля.

    «Денвер» выиграл у «Миннесоты» со счетом 122:113 (31:22, 33:27, 23:40, 35:24).

    У победителей канадский защитник Джамал Мюррэй набрал 40 очков. В составе гостей самым результативным стал Энтони Эдвардс — 41 очко.

    «Денвер» повел в серии 2-0. Следующий матч запланирован на 22 апреля.

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