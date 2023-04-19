«Бостон» во второй раз обыграл «Атланту», «Финикс» сравняли счет в серии с «Клипперс»

на своей площадке победилво втором матче первого этапа плей-офф НБА со счетом 119:106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (29 очков, 10 подборов). У гостей защитник Деджанте Маррей набрал 29 очков.

«Селтикс» ведут в серии — 2-0. Третья игра состоится 22 апреля.

«Кливленд» победил «Нью-Йорк» — 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30).

У победителей Дариус Гарленд набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Благодаря этой победе «Кливленд» сравнял счет в серии — 1-1. Третья игра состоится 22 апреля.

«Финикс» на своей площадке обыграл «Клипперс» со счетом 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:25).

У победителей Девин Букер набрал 38 очков. У гостей Кавай Леонард завершил встречу с 31 очком в активе.

Счет в серии сравнялся — 1-1. Третья игра в серии состоится на паркете «Клипперс» 21 апреля.