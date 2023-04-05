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    Райкович отреагировал на выход ЦСКА в полуфинал Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Автодор
    Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Автодором» (76:67).

    Эмил Райкович
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    Эмил Райкович

    «Поздравляю болельщиков, они увидели сегодня хороший матч. "Автодор" действовал быстро и агрессивно, доставив нам проблемы в первой половине.

    Во второй мы стали защищаться так, как умеем, и соперникам было тяжело набирать свои очки.

    Поздравляю саратовцев с тем, как они провели сезон. Надеюсь, наша команда в оставшейся части плей-офф будет играть так же старательно», — цитирует Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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    • Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии с «Автодором» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом турнира.

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