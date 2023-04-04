Пашутин: У нас еще остается шанс, мы верим в него

Главный тренерпрокомментировал поражение от(59:94) во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«УНИКС вновь играл плотно в защите. Думаю, они действовали корректно, оборонялись в рамках правил — все так, как и должно быть. Уже в первой четверти хозяева навязали нам свой ритм, к которому мы оказались не готовы. В стартовой десятиминутке мы совершили восемь потерь, позволив УНИКСу убегать в быстрые прорывы и забивать легкие мячи.

Во второй четверти постарались взять игру под контроль. Показательной получилась так называемая защитная третья десятиминутка, в которой мы сами забили 10 очков и пропустили 12.

У нас еще остается шанс, мы верим в него. Постараемся показать тот "плей-оффовский" баскетбол, в который мы играли в третьей четверти, и победить при поддержке наших болельщиков», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу УНИКСа. Третий матч состоится в четверг, 6 апреля, в Перми.