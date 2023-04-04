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    Перасович: Мы сохраняли концентрацию, полностью контролировали ход встречи

    Баскетбол Лига ВТБ Парма УНИКС
    .Lead Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Пармой» (94:59) во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

    Велимир Перасович
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    Велимир Перасович

    «Мы начали игру гораздо увереннее, чем в первом матче. Мы сохраняли концентрацию, полностью контролировали ход встречи и к большому перерыву создали себе 19-очковое преимущество. Это позволяло нам чувствовать себя более уверенно и раскрепощенно.

    Уверен, в Перми при поддержке местных болельщиков "Парма" продемонстрирует другую энергию», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу УНИКСа. Третий матч состоится в четверг, 6 апреля, в Перми.

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