Карасев: Мы развалились под прессингом и давлением

Главный тренерпрокомментировал поражение от(60:87) во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Зениту кровь из носу была нужна эта игра, и они очень хорошо к ней подготовились.

Трехочковые? Это происходит, в начале немного не выполнили установки по защите. Была жесткая игра "Зенита", они не дали забить эти мячи. У нас все впереди, надо играть как играли. Это для "Зенита" огромная проблема проигрывать нам, а для нас это не какая-то огромная проблема.

Самое главное — найти свою игру. Я немного недоволен тем, как мы играли, мы развалились под прессингом и давлением, но задачу максимум мы выполнили, взяли одну победу, забрали преимущество домашнего паркета. Там будем работать», — приводит слова Карасева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал 1:1. Третий матч состоится в четверг, 6 апреля, в Москве.