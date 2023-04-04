Паскуаль: Важно, что мы победили, что теперь счет 1-1

Главный тренерпрокомментировал победу над(87:60) во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы победить. Думаю, от начала до конца мы лидировали, хорошо играли и в обороне, и нападении. Поздравляю команду, теперь надо продолжать. Теперь счет в серии 1-1, надо готовиться к следующей игре.

Разгром? Это время плей-офф, поэтому достаточно побеждать "+1". Важно, что мы победили, что теперь счет 1-1. Новая игра будет другой, нужно быть готовыми», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал 1:1. Третий матч состоится в четверг, 6 апреля, в Москве.