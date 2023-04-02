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    «Майами» обыграл «Даллас», «Клипперс» проиграли «Нью-Орлеану»

    Баскетбол НБА Майами Хит Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс
    «Майами» на своем паркете выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 129:122 (44:31, 32:33, 26:32, 27:26).

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий гостей Лука Дончич, который набрал 42 очка и 10 подборов.

    У победителей дабл-дабл оформил Джимми Батлер — 35 очков и 12 передач.

    Хозяева идут на седьмом месте на «Востоке», гости располагаются на 11-й строчке на «Западе».

    В другом матче «Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» со счетом 122:114 (21:31, 34:25, 36:34, 31:24).

    В составе проигравших Кавай Леонард завершил встречу с 40 очками в активе. У «Нью-Орлеана» защитник Брэндон Ингрэм набрал 36 очков.

    Литовский центровой Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

    Победители идут на восьмой позиции в Западной конференции, «Клипперс» занимают пятое место.

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