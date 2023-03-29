«Бостон» проиграл «Вашингтону», «Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана»

на своей площадке победилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 130:111 (29:23, 35:28, 35:27, 31:33).

Самым результативным игроком матча стал латвийский форвард хозяев Кристапс Порзингис, набравший 32 очка и 13 подборов.

Лидер гостей Джейсон Тейтум набрал 28 очков.

Самым результативным игроком матча стал латвийский форвард хозяев Кристапс Порзингис, набравший 32 очка.

«Бостон» идет вторым в Восточной конференции с 52 очками, «Уизардс» занимают 11-ю строчку с 34 баллами.

Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» выиграл у «Нью‑Орлеана» — 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20).

Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков в составе победителей.

«Уорриорз» прервали пятиматчевую победную серию «Пеликанс».

Другие результат дня:

«Торонто» — «Майами» — 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)

«Атланта» — «Кливленд» — 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)

«Оклахома» — «Шарлотт» — 134:137 (23:26, 45:31, 31:36, 35:44)

«Мемфис» — «Орландо» — 113:108 (32:15, 27:29, 28:29, 26:35)