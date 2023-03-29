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    «Бостон» проиграл «Вашингтону», «Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлиз Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Майами Хит
    «Вашингтон» на своей площадке победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 130:111 (29:23, 35:28, 35:27, 31:33).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным игроком матча стал латвийский форвард хозяев Кристапс Порзингис, набравший 32 очка и 13 подборов.

    Лидер гостей Джейсон Тейтум набрал 28 очков.

    Самым результативным игроком матча стал латвийский форвард хозяев Кристапс Порзингис, набравший 32 очка.

    «Бостон» идет вторым в Восточной конференции с 52 очками, «Уизардс» занимают 11-ю строчку с 34 баллами.

    Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» выиграл у «Нью‑Орлеана» — 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20).

    Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков в составе победителей.

    «Уорриорз» прервали пятиматчевую победную серию «Пеликанс».

    Другие результат дня:

    «Торонто» — «Майами» — 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)
    «Атланта» — «Кливленд» — 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)
    «Оклахома» — «Шарлотт» — 134:137 (23:26, 45:31, 31:36, 35:44)
    «Мемфис» — «Орландо» — 113:108 (32:15, 27:29, 28:29, 26:35)

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