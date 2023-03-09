ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖИ ради этого остался Мбаппе? ПСЖ терпит очередное фиаско в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Финикс» разгромил «Оклахому», «Клипперс» одолели «Торонто»

    Баскетбол НБА Майами Хит Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс Атланта Хоукс Даллас Маверикс Финикс Санз Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Клипперс Торонто Рэпторс Денвер Наггетс Чикаго Буллз
    «Финикс» нанес разгромное поражение «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:101 (34:21, 26:31, 44:28, 28:21).

    Девин Букер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Девин Букер

    Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 44 очка (3 подбора, 4 передачи).

    Перед стартом игры стало известно, что звездный новичок «Санз» Кевин Дюрант пропустит игру из-за травмы левой лодыжки, которую он получил на разминке.

    В другой игре «Клипперс» победили «Торонто» дома со счетом 108:100 (17:25, 32:24, 34:25, 25:26).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 24 очка. Также баскетболист оформил дабл-дабл — на его счету 12 подборов.

    «Клипперс» одержали вторую победу подряд и занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Торонто» идет на девятой строчке «Востока».

    Остальные результаты дня:

    «Нью-Орлеан» — «Даллас» — 113:106 (24:24, 35:19, 24:22, 30:41)
    «Вашингтон» — «Атланта» — 120:122 (28:35, 33:24, 33:32, 26:32)
    «Бостон» — «Портленд» — 115:93 (35:28, 25:17, 34:27, 21:21)
    «Майами» — «Кливленд» — 100:104 (30:26, 23:31, 29:30, 18:17)
    «Денвер» — «Чикаго» — 96:117 (29:25, 23:26, 24:36, 20:30)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • Создаст ли «Спортинг» проблемы «Арсеналу»?
  • «Спортинг» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Ференцварош» «Байер»?
  • «Байер» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Байер — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •