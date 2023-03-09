«Финикс» разгромил «Оклахому», «Клипперс» одолели «Торонто»

нанес разгромное поражениев матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:101 (34:21, 26:31, 44:28, 28:21).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 44 очка (3 подбора, 4 передачи).

Перед стартом игры стало известно, что звездный новичок «Санз» Кевин Дюрант пропустит игру из-за травмы левой лодыжки, которую он получил на разминке.

В другой игре «Клипперс» победили «Торонто» дома со счетом 108:100 (17:25, 32:24, 34:25, 25:26).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 24 очка. Также баскетболист оформил дабл-дабл — на его счету 12 подборов.

«Клипперс» одержали вторую победу подряд и занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Торонто» идет на девятой строчке «Востока».

Остальные результаты дня:

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 113:106 (24:24, 35:19, 24:22, 30:41)

«Вашингтон» — «Атланта» — 120:122 (28:35, 33:24, 33:32, 26:32)

«Бостон» — «Портленд» — 115:93 (35:28, 25:17, 34:27, 21:21)

«Майами» — «Кливленд» — 100:104 (30:26, 23:31, 29:30, 18:17)

«Денвер» — «Чикаго» — 96:117 (29:25, 23:26, 24:36, 20:30)