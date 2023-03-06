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    «Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Бостон» уступил «Нью-Йорку»

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    «Милуоки» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:117 (28:34, 20:25, 32:24, 31:34).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком матча с 33 очками стал защитник хозяев Брэдли Бил, его одноклубник Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл (24 очка и 13 подборов).

    В составе победителей трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 13 передач оформил Яннис Адетокунбо.

    «Милуоки» с 46 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Вашингтон» (30 побед) идет десятым на Востоке.

    «Нью-Йорк» в гостях обыграл «Бостон» после двух овертаймов — 131:129.

    В составе «Селтикс» самым результативным игроком стал Джейсон Тэйтум — 40 очков.

    У «Никс» больше всех набрали Иммануэль Квикли (38) и Джулиус Рэндл (31).

    «Нью-Йорк» одержал девятую победу подряд и занимает 5-е место на «Востоке» (39 побед в 66 матчах). «Бостон» — на второй строчке (45 побед в 65 матчах).

    Другие результаты дня:

    «Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 113:105 (33:18, 22:36, 23:18, 35:33)
    «Чикаго» — «Индиана» — 122:125 (35:30, 25:37, 29:28, 33:30)
    «Бруклин» — «Шарлотт» — 102:86 (36:21, 34:20, 16:21, 16:24)
    «Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 142:110 (38:24, 35:39, 35:24, 34:23)
    «Оклахома» — «Юта» — 129:119 (35:20, 35:31, 31:33, 28:35)
    «Орландо» — «Портленд» — 119:122 (27:31, 29:27, 32:34, 31:30)
    «Клипперс» — «Мемфис» — 135:129 (30:28, 37:33, 30:51, 38:17)

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