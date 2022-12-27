Дюрант — в топ-15 игроков в истории НБА по набранным очкам

«Бруклин» в очередном матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Кливленд» со счётом 125:117.

32 очка в составе победителей набрал форвард Кевин Дюрант. Таким образом, он вышел на 15-е место в истории по набранным очкам (26 516). Он превзошел результат легенды «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496). При этом Кевин провел на 420 матчей меньше центрового.

Следующая цель для 34-летнего Дюранта — результат Доминика Уилкинса (26 668). Рекорд принадлежит Кариму Абдулу-Джаббару (38 387). На второй позиции расположился форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (37 758).

Дюранта задрафтовал «Сиэтл», который впоследствии перебрался в «Оклахому». Также он выступал за «Голден Стэйт», в составе которого стал двукратным чемпионом НБА.