Словения и Германия пробились в четвертьфинал Евробаскета-2022

в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу-2022 победиласо счетом 85:79 (19:10, 29:14, 19:26, 18:29).

В составе победителей 22 очка набрал защитник Деннис Шредер. Ещё по 14 очков на свой счёт записали Франц Вагнер и Маодо Ло.

Самым результативным игроком встречи стал представитель Черногории Кендрик Перри — 25 очков. Еще 22 очка в составе черногорцев набрал Боян Дублевич.

В четвертьфинале Евробаскета сборная Германии встретится с победителем пары Греция — Чехия.

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В другом матче 1/8 финала сборная Словении переиграла команду Бельгии со счетом 88:72 (24:19, 20:22, 19:19, 25:12).

Лидер словенской команды Лука Дончич набрал 35 очков. Также на счету Дончича 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата. Также за словенцев отличился Клемен Препелич (13 очков).

В составе сборной Бельгии защитник Эммануэль Лекомт записал на свой счёт 16 очков. Еще 15 очков в составе бельгийцев набрал Пьер-Антуан Жийе.

Сборная Словении встретится в четвертьфинале с победителем пары Украина — Польша.