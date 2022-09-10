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    Словения и Германия пробились в четвертьфинал Евробаскета-2022

    Баскетбол Сборная Германии Сборная Словении Сборная Бельгии
    Сборная Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу-2022 победила команду Черногории со счетом 85:79 (19:10, 29:14, 19:26, 18:29).

    Сборная Словении
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    Сборная Словении

    В составе победителей 22 очка набрал защитник Деннис Шредер. Ещё по 14 очков на свой счёт записали Франц Вагнер и Маодо Ло.

    Самым результативным игроком встречи стал представитель Черногории Кендрик Перри — 25 очков. Еще 22 очка в составе черногорцев набрал Боян Дублевич.

    В четвертьфинале Евробаскета сборная Германии встретится с победителем пары Греция — Чехия.

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    В другом матче 1/8 финала сборная Словении переиграла команду Бельгии со счетом 88:72 (24:19, 20:22, 19:19, 25:12).

    Лидер словенской команды Лука Дончич набрал 35 очков. Также на счету Дончича 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата. Также за словенцев отличился Клемен Препелич (13 очков).

    В составе сборной Бельгии защитник Эммануэль Лекомт записал на свой счёт 16 очков. Еще 15 очков в составе бельгийцев набрал Пьер-Антуан Жийе.

    Сборная Словении встретится в четвертьфинале с победителем пары Украина — Польша.

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