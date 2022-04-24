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    «Юта» сравняла счет в серии с «Далласом», «Бостон» снова выиграл у «Бруклина»

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    За океаном завершились очередные матчи первого раунда плей-офф НБА.

    «Бостон» повел в серии с «Бруклином» 3-0
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    «Бостон» повел в серии с «Бруклином» 3-0

    «Юта» одержала домашнюю победу над «Далласом» со счетом 100:99 (24:23, 30:19, 24:39, 22:18).

    За полминуты до окончания встречи «Юта» проигрывала 4 очка, но сумела победить. Самым результативным в составе хозяев стал Джордан Кларксон, набравший 25 очков. Донован Митчелл к 23 очкам добавил 7 передач. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов.

    У «Далласа» самым активным, как обычно, был словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравший 30 очков и сделавший 10 подборов.

    Счет в серии после четырех матчей — 2-2.

    «Бруклин» проиграл на своей площадке «Бостону» — 103:109 (25:30, 25:23, 22:28, 31:28).

    Лучшим в этом матче был форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, в активе которого 39 очков, 6 передач и 6 перехватов.

    У «Бруклина» 26 очков набрал Брюс Браун.

    «Бостон» повел в серии со счетом 3-0.

    «Миннесота» одержала домашнюю победу над «Мемфисом» — 119:118 (33:28, 27:28, 33:31, 26:31). Счет в серии 2-1 в пользу «Мемфиса».

    «Торонто» выиграл на своей площадке у «Филадельфии» — 110:102 (24:24, 30:25, 26:28, 30:25). «Филадельфия» ведет в серии 3-1.

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