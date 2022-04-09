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    «Даллас» разгромил «Портленд», «Юта» дома проиграла «Финиксу»

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    «Даллас» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:78 (36:13, 32:31, 39:25, 21:9).

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 39 очков и 11 подборов.

    Лучше всех у «Портленда» выступил Дрю Ойбанкс, у него 18 очков.

    Также победитель регулярного сезона «Финикс» переиграл «Юту» — 111:105 (30:24, 24:33, 21:35, 36:13).

    У победителей 33 очка набрал Девин Букер, по дабл-даблу сделали Деандре Эйтон (19 очков, 10 подборов) и Крис Пол (16 очков, 16 передач).

    У проигравших 21 очко набрал Боян Богданович. а Руди Гобер сделал дабл-дабл (16 очков, 12 подборов).

    Другие результаты дня:

    «Бруклин» — «Кливленд» — 118:107 (34:19, 28:35, 21:34, 35:19)
    «Майами» — «Атланта» — 113:109 (24:22, 32:39, 35:26, 22:22)
    «Детройт» — «Милуоки» — 101:131 (8:30, 30:26, 30:34, 33:41)
    «Чикаго» — «Шарлотт» — 117:133 (30:39, 21:40, 32:32, 34:22)
    «Лейкерс» — «Оклахома» — 120:101 (27:28, 29:24, 34:30, 30:19)
    «Торонто» — «Хьюстон» — 117:115 (20:36, 37:30, 28:29, 32:20)
    «Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20)

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