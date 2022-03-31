ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Юнасу Йеребко запретили выступать за сборную Швеции после перехода в ЦСКА

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА
    Баскетбольная федерация Швеции официально запретила Юнасу Йеребко представлять национальную сборную из-за перехода в ЦСКА.

    Юнас Йеребко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юнас Йеребко

    «Как игрок национальной сборной вы являетесь представителем шведского баскетбола и, конечно, человеком, с которым у нас как у организации есть человеческие отношения.

    По этой причине для нас было крайне важно провести прямой диалог с Юнасом Йеребко, прежде чем мы объявим о своей позиции. Фредрик Юламо, генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола, в среду поговорил с Юнасом о его выборе играть в России и указал на то, что это прямо противоречит ценностям нашей федерации и нашей чёткой позиции по вопросу России.

    После этого диалога мы, к сожалению, вынуждены прийти к выводу, что для Юнаса Йеребко нет условий представлять сборную Швеции по баскетболу», — говорится в заявлении баскетбольной федерации Швеции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бенчич — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •