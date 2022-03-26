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    «Голден Стэйт» проиграл «Атланте», «Нью-Йорк» одолел «Майами»

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    «Атланта» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:110 (36:42, 33:25, 32:16, 20:27).

    Клэй Томпсон
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    Клэй Томпсон

    В составе победителей дабл-дабл из 33 очков и 15 передач сделал Трэй Янг.

    У проигравших 37 очков набрал Клэй Томпсон. Стефен Карри не играл — напомним, разыгрывающий выбыл как минимум на две недели из-за растяжения связок стопы.

    «Уорриорз» идут на третьем месте в Западной конференции. «Хокс» располагаются на десятой строчке в Восточной конференции.

    В параллельной игре лидер Восточной конференции «Майами» проиграл «Нью-Йорку» — 103:111 (32:25, 26:24, 30:24, 15:38).

    У проигравших 30 очков набрал Джимми Батлер. У победителей самым результативным стал Иммануэль Куикли — 23 очка.

    Для «Хит» это поражение стало третьим подряд.

    Другие результаты дня:

    «Миннесота» — «Даллас» — 116:95 (26:22, 35:28, 28:17, 27:28)
    «Шарлотт» — «Юта» — 107:101 (23:24, 31:27, 23:27, 30:23)
    «Детройт» — «Вашингтон» — 97:100 (24:25, 20:35, 26:19, 27:21)
    «Портленд» — «Хьюстон» — 106:125 (22:35, 31:31, 29:30, 24:29)
    «Клипперс» — «Филадельфия» — 97:122 (19:35, 24:29, 28:29, 26:29)

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