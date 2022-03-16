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    60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разгромить «Орландо», «Нью-Орлеан» проиграл «Финиксу»

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз Бруклин Нетс Орландо Мэджик
    «Бруклин» крупно переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 150:108 (48:30, 38:26, 30:33, 34:19).

    Кайри Ирвинг
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    Кайри Ирвинг

    Значительный вклад в успех гостей внес Кайри Ирвинг — 60 очков и 12 передач. Николас Клэкстон же заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

    У «Орландо» выделился Коул Энтони, на его счету 19 очков. Мориц Вагнер же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

    В параллельном матче «Нью-Орлеан» на своем паркете уступил «Финиксу» со счетом 115:131 (29:33, 30:34, 26:31, 30:33).

    Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Херберт Джонс, набравший 22 очка. Йонас Валанчюнас же заработал дабл-дабл (17 очков и 12 подборов).

    Лучше всех у «Финикса» выступил Девин Букер, у него 27 очков.

    Другие результаты дня:

    «Индиана» — «Мемфис» — 102:135 (25:32, 24:42, 21:30, 32:31)
    «Майами» — «Детройт» — 105:98 (29:22, 28:29, 11:22, 37:25)

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