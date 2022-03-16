60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разгромить «Орландо», «Нью-Орлеан» проиграл «Финиксу»

Кайри Ирвинг Фото: globallookpress.com
Значительный вклад в успех гостей внес Кайри Ирвинг — 60 очков и 12 передач. Николас Клэкстон же заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).
У «Орландо» выделился Коул Энтони, на его счету 19 очков. Мориц Вагнер же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).
В параллельном матче «Нью-Орлеан» на своем паркете уступил «Финиксу» со счетом 115:131 (29:33, 30:34, 26:31, 30:33).
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Херберт Джонс, набравший 22 очка. Йонас Валанчюнас же заработал дабл-дабл (17 очков и 12 подборов).
Лучше всех у «Финикса» выступил Девин Букер, у него 27 очков.
Другие результаты дня:
«Индиана» — «Мемфис» — 102:135 (25:32, 24:42, 21:30, 32:31)
«Майами» — «Детройт» — 105:98 (29:22, 28:29, 11:22, 37:25)