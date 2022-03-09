«Бруклин» переиграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Голден Стэйт»

У победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший 50 очков. Кевин Дюрант заработал 14 очков.
У проигравших по 30 очков заработали Терри Розье и Майлз Бриджес.
«Нетс» прервали серию из четырех поражений.
В еще одном матче «Голден Стэйт» уверенно обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:97 (21:21, 33:15, 32:25, 26:36).
В составе победителей 21 очко набрал Джонатан Куминга, 20 баллов — у Клэя Томпсона, 15 — у Стефена Карри. У проигравших 17 очков набрал Николя Батюм.
«Уорриорз» прервали серию из пяти поражений.
Другие результаты:
«Оклахома» — «Милуоки» — 115:142 (34:39, 31:37, 28:29, 22:37)
«Орландо» — «Финикс» — 99:102 (22:28, 21:25, 28:26, 28:23)
«Индиана» — «Кливленд» — 124:127 (24:32, 39:31, 35:27, 26:37)
«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 132:111 (44:34, 33:24, 35:26, 20:27)