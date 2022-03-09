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    «Бруклин» переиграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Финикс Санз Орландо Мэджик Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Милуоки Бакс
    «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:132 (20:34, 23:35, 41:31, 37:32).

    Кайри Ирвинг
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    Кайри Ирвинг

    У победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший 50 очков. Кевин Дюрант заработал 14 очков.

    У проигравших по 30 очков заработали Терри Розье и Майлз Бриджес.

    «Нетс» прервали серию из четырех поражений.

    В еще одном матче «Голден Стэйт» уверенно обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:97 (21:21, 33:15, 32:25, 26:36).

    В составе победителей 21 очко набрал Джонатан Куминга, 20 баллов — у Клэя Томпсона, 15 — у Стефена Карри. У проигравших 17 очков набрал Николя Батюм.

    «Уорриорз» прервали серию из пяти поражений.

    Другие результаты:

    «Оклахома» — «Милуоки» — 115:142 (34:39, 31:37, 28:29, 22:37)
    «Орландо» — «Финикс» — 99:102 (22:28, 21:25, 28:26, 28:23)
    «Индиана» — «Кливленд» — 124:127 (24:32, 39:31, 35:27, 26:37)
    «Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 132:111 (44:34, 33:24, 35:26, 20:27)

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