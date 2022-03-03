ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 10:28
    • Российским паралимпийцам запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине
  • 07:46
    • Шесть российских тяжелоатлетов обвиняются в нарушении антидопинговых правил
  • 01:08
    • Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем» в Кубке Англии
  • 00:57
    • «Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии
  • 01:52
    • «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, обыграв «Атлетик»
    Все новости спорта

    «Милуоки» переиграл «Майами», «Финикс» разгромил «Портленд»

    Баскетбол НБА Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Сакраменто Кингз Индиана Пэйсерс Орландо Мэджик Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Филадельфия Сиксерс Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Юта Джаз Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Милуоки Бакс Майами Хит
    «Милуоки» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:119 (36:28, 28:38, 29:31, 27:22).

    Яннис Адетокунбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо

    Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внес греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 17 подборов и 5 передач.

    Наиболее результативным в составе «Майами» стал защитник Тайлер Хироу — 30 очков, 7 подборов и 5 передач.

    «Майами» (41-22) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки» (38-25) занимает четвертое место.

    В параллельной игре «Финикс» разгромил «Портленд» со счетом 120:90 (29:28, 34:20, 29:21, 28:21).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Кэмерон Джонсон, набравший 20 очков.

    «Финикс» прервал серию из двух поражений, «Портленд» проиграл третью встречу кряду.

    «Финикс» лидирует в таблице Западной конференции с 50 победами и 12 поражениями, «Портленд» идет на 11-й строчке с 25 победами и 37 поражениями.

    Другие результаты:

    «Хьюстон» — «Юта» — 127:132 OT (20:25, 33:41, 30:27, 34:24, 10:15)
    «Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 123:108 (25:33, 30:29, 38:19, 30:27)
    «Денвер» — «Оклахома» — 107:119 (24:24, 33:31, 22:31, 28:33)
    «Орландо» — «Индиана» — 114:122 OT (31:22, 31:36, 29:18, 19:34, 4:12)
    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 125:95 (31:33, 34:28, 31:21, 29:13)
    «Кливленд» — «Шарлотт» — 98:119 (31:38, 18:26, 31:32, 18:23)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА затащит еще один домашний матч?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Барыс» положит в сетку «Металлурга» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ириски» закончат сказку «Бохэм Вуд»
  • «Эвертон» — «Бохэм Вуд». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Бохэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •