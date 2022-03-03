«Милуоки» переиграл «Майами», «Финикс» разгромил «Портленд»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:119 (36:28, 28:38, 29:31, 27:22).

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внес греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 17 подборов и 5 передач.

Наиболее результативным в составе «Майами» стал защитник Тайлер Хироу — 30 очков, 7 подборов и 5 передач.

«Майами» (41-22) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки» (38-25) занимает четвертое место.

В параллельной игре «Финикс» разгромил «Портленд» со счетом 120:90 (29:28, 34:20, 29:21, 28:21).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Кэмерон Джонсон, набравший 20 очков.

«Финикс» прервал серию из двух поражений, «Портленд» проиграл третью встречу кряду.

«Финикс» лидирует в таблице Западной конференции с 50 победами и 12 поражениями, «Портленд» идет на 11-й строчке с 25 победами и 37 поражениями.

Другие результаты:

«Хьюстон» — «Юта» — 127:132 OT (20:25, 33:41, 30:27, 34:24, 10:15)

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 123:108 (25:33, 30:29, 38:19, 30:27)

«Денвер» — «Оклахома» — 107:119 (24:24, 33:31, 22:31, 28:33)

«Орландо» — «Индиана» — 114:122 OT (31:22, 31:36, 29:18, 19:34, 4:12)

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 125:95 (31:33, 34:28, 31:21, 29:13)

«Кливленд» — «Шарлотт» — 98:119 (31:38, 18:26, 31:32, 18:23)