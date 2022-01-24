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    «Лейкерс» уступили «Майами», «Голден Стэйт» дома обыграл «Юту»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз Бруклин Нетс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз Торонто Рэпторс Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик Чикаго Буллз Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
    «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Майами» со счетом 107:113 (25:39, 27:30, 18:20, 37:24).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе проигравших стал Леброн Джеймс, который набрал 33 очка и сделал 11 подборов. Расселл Уэстбрук заработал 24 очка при 9 передачах и 9 подборах.

    У победителей трипл-дабл оформил Джимми Батлер — 20 очков, 12 передач, 10 подборов. Данкан Робинсон набрал 25 очков.

    После этого матча «Лейкерс» с 23 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Майами» с 30 победами — на второй строчке на «Востоке».

    В другой игре «Голден Стэйт» победил «Юту» со счетом 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17).

    Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внес защитник Джордан Пул (20 очков, 3 подбора и 2 передачи).

    В составе гостей лучшая результативность у хорвата Бояна Богдановича (21 очко, 8 подборов и 1 передача) и французского центрового Руди Гобера, отметившегося дабл-даблом (12 очков, 18 подборов и 3 передачи).

    «Голден Стэйт» занимает второе место в Западной конференции. «Юта» находится на четвертой позиции.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Чикаго» — 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)
    «Сан-Антонио» — «Филадельфия» — 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)
    «Торонто» — «Портленд» — 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28)
    «Даллас» — «Мемфис» — 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)
    «Шарлотт» — «Атланта» — 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)
    «Денвер» — «Детройт» — 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)
    «Миннесота» — «Бруклин» — 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)

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