«Лейкерс» уступили «Майами», «Голден Стэйт» дома обыграл «Юту»

в матче регулярного чемпионата НБА уступилисо счетом 107:113 (25:39, 27:30, 18:20, 37:24).

Самым результативным в составе проигравших стал Леброн Джеймс, который набрал 33 очка и сделал 11 подборов. Расселл Уэстбрук заработал 24 очка при 9 передачах и 9 подборах.

У победителей трипл-дабл оформил Джимми Батлер — 20 очков, 12 передач, 10 подборов. Данкан Робинсон набрал 25 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 23 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Майами» с 30 победами — на второй строчке на «Востоке».

В другой игре «Голден Стэйт» победил «Юту» со счетом 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17).

Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внес защитник Джордан Пул (20 очков, 3 подбора и 2 передачи).

В составе гостей лучшая результативность у хорвата Бояна Богдановича (21 очко, 8 подборов и 1 передача) и французского центрового Руди Гобера, отметившегося дабл-даблом (12 очков, 18 подборов и 3 передачи).

«Голден Стэйт» занимает второе место в Западной конференции. «Юта» находится на четвертой позиции.

Другие результаты:

«Орландо» — «Чикаго» — 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)

«Сан-Антонио» — «Филадельфия» — 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)

«Торонто» — «Портленд» — 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28)

«Даллас» — «Мемфис» — 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)

«Шарлотт» — «Атланта» — 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)

«Денвер» — «Детройт» — 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)

«Миннесота» — «Бруклин» — 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)