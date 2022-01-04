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    «Бруклин» проиграл «Мемфису», «Филадельфия» обыграла «Хьюстон»

    Баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Мемфис Гриззлиз Детройт Пистонс Юта Джаз Чикаго Буллз Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс Миннесота Тимбервулвз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис» на выезде победил «Бруклин» со счетом 118:104.

    Джа Морант
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    Джа Морант

    36 очков в составе гостей набрал Джа Морант. Кевин Дюрант набрал 26 пунктов.

    «Филадельфия Сиксерс» принимала «Хьюстон Рокетс» и победила со счетом 133:113.

    Игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал самым результативным в матче, набрав 31 очко.

    В другом поединке игрового дня «Чикаго Буллз» обыграл «Орландо Мэджик» со счетом 102:98. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, который набрал 29 очков.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Шарлотт» 124:121
    «Даллас» — «Денвер» 103:89
    «Голден Стэйт» — «Майами» 115:108
    «Портленд» — «Атланта» 136:131
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота» 104:122

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