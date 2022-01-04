«Бруклин» проиграл «Мемфису», «Филадельфия» обыграла «Хьюстон»

Джа Морант Фото: globallookpress.com
36 очков в составе гостей набрал Джа Морант. Кевин Дюрант набрал 26 пунктов.
«Филадельфия Сиксерс» принимала «Хьюстон Рокетс» и победила со счетом 133:113.
Игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал самым результативным в матче, набрав 31 очко.
В другом поединке игрового дня «Чикаго Буллз» обыграл «Орландо Мэджик» со счетом 102:98. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, который набрал 29 очков.
Другие результаты:
«Вашингтон» — «Шарлотт» 124:121
«Даллас» — «Денвер» 103:89
«Голден Стэйт» — «Майами» 115:108
«Портленд» — «Атланта» 136:131
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота» 104:122