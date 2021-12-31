«Бруклин» уступил «Филадельфии», «Вашингтон» одолел «Кливленд»

Джеймс Харден Фото: globallookpress.com
Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 34 очка. На счету защитника «Нетса» Джеймса Хардена 33 очка, 14 подборов и 10 передач.
В параллельном матче «Вашингтон» обыграл «Кливленд» со счетом 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21).
Значительный вклад в успех хозяев внёс Брэдли Бил — 29 очков и 10 передач. В «Кливленде» выделился Кевин Лав, на его счету 24 очка и 11 подборов.
Также «Милуоки» обыграл «Орландо» со счетом 136:118.