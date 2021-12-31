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    «Бруклин» уступил «Филадельфии», «Вашингтон» одолел «Кливленд»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик Милуоки Бакс Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс
    «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Филадельфии» со счетом 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26).

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 34 очка. На счету защитника «Нетса» Джеймса Хардена 33 очка, 14 подборов и 10 передач.

    В параллельном матче «Вашингтон» обыграл «Кливленд» со счетом 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21).

    Значительный вклад в успех хозяев внёс Брэдли Бил — 29 очков и 10 передач. В «Кливленде» выделился Кевин Лав, на его счету 24 очка и 11 подборов.

    Также «Милуоки» обыграл «Орландо» со счетом 136:118.

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