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    «Голден Стэйт» вырвал победу у «Индианы», «Кливленд» обыграл «Майами»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Хьюстон Рокетс Филадельфия Сиксерс Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Бостон Селтикс Сакраменто Кингз Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс Майами Хит Голден Стэйт Уорриорз Индиана Пэйсерс Денвер Наггетс Вашингтон Уизардс Шарлотт Хорнетс Даллас Маверикс
    «Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Голден Стэйт» со счетом 100:102 (29:25, 26:22, 29:33, 16:22).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 26 очков.

    Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

    «Индиана» с 11 победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» с 22 победами — на второй строчке Запада.

    Также «Кливленд» обыграл «Майами» со счетом 105:94 (23:25, 32:19, 23:29, 27:21).

    Самыми результативными на паркете стали Кевин Лав и Пи Джей Такер, которые набрали по 23 очка.

    «Кливленд» продлил серию побед до четырех матчей и с 17 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Майами» с 16 победами — строчкой ниже.

    Другие результаты:

    «Даллас» — «Шарлотт» — 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27)
    «Денвер» — «Вашингтон» — 113:107 (29:22, 30:19, 32:29, 22:37)
    «Торонто» — «Сакраменто» — 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)
    «Бостон» — «Милуоки» — 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29)
    «Мемфис» — «Филадельфия» — 126:91 (37:30, 31:26, 33:19, 25:16)
    «Атланта» — «Хьюстон» — 126:132 (38:28, 31:30, 32:30, 25:44)

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