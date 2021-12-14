«Голден Стэйт» вырвал победу у «Индианы», «Кливленд» обыграл «Майами»

в матче регулярного чемпионата НБА уступиласо счетом 100:102 (29:25, 26:22, 29:33, 16:22).

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 26 очков.

Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

«Индиана» с 11 победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» с 22 победами — на второй строчке Запада.

Также «Кливленд» обыграл «Майами» со счетом 105:94 (23:25, 32:19, 23:29, 27:21).

Самыми результативными на паркете стали Кевин Лав и Пи Джей Такер, которые набрали по 23 очка.

«Кливленд» продлил серию побед до четырех матчей и с 17 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Майами» с 16 победами — строчкой ниже.

Другие результаты:

«Даллас» — «Шарлотт» — 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27)

«Денвер» — «Вашингтон» — 113:107 (29:22, 30:19, 32:29, 22:37)

«Торонто» — «Сакраменто» — 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)

«Бостон» — «Милуоки» — 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29)

«Мемфис» — «Филадельфия» — 126:91 (37:30, 31:26, 33:19, 25:16)

«Атланта» — «Хьюстон» — 126:132 (38:28, 31:30, 32:30, 25:44)