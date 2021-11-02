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    «Клипперс» победили «Оклахому», «Денвер» проиграл «Мемфису»

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Орландо Мэджик Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Бостон Селтикс Чикаго Буллз Атланта Хоукс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победили «Оклахому» со счетом 99:94 (14:23, 26:21, 26:30, 33:20).

    Пол Джордж
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    Пол Джордж

    Самым результативным в составе победителей был Пол Джордж, набравший 32 очка.

    У «Тандер» больше всех набрал Шей Гилджес-Александер — 28 очков.

    В другой игре дня «Мемфис» дома переиграл «Денвер» со счетом 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24).

    Самым результативным в составе победителей был Джа Морант, набравший 26 очков. Еще 17 очков принес Тайас Джонс.

    У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — 23 очка. Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Портленд» — 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)
    «Атланта» — «Вашингтон» — 118:111 (34:23, 29:37, 21:17, 34:34)
    «Бостон» — «Чикаго» — 114:128 (35:34, 32:25, 36:30, 11:39)
    «Нью-Йорк» — «Торонто» — 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22)
    «Индиана» — «Сан-Антонио» — 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)
    «Шарлотт» — «Кливленд» — 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)
    «Миннесота» — «Орландо» — 97:115 (32:26, 26:27, 20:19, 19:43)

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