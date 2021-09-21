Ватутин объяснил, почему ЦСКА перестал играть с клубами НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему армейцы перестали проводить выставочные матчи с командами НБА.

«Напомню вам, что мы неоднократно играли с клубами НБА — в 2006-м в Москве и Кельне, в 2008-м — в Орландо и Торонто, в 2010-м — в Майами, Оклахома-Сити и Кливленде, в 2012-м — в Миннеаполисе и Сан-Антонио.

К сожалению, в последние годы из-за изменений в расписаниях лиг стало невозможным совместить предсезонки: клубы НБА только собираются, когда у нас уже стартует официальный сезон. Тем более в нынешние времена многочисленных ограничений сложностей становится еще больше.

В том числе, с точки зрения заработка — ведь мы попросту не можем продать большое количество билетов, а приезд команды НБА это огромные расходы. Также вопрос получения виз в настоящее время не выглядит решаемым.

Знаю, с какими огромными трудностями сталкиваются российские спортсмены, в том числе теннисисты, для участия в турнирах в США», — рассказал Ватутин клубной пресс-службе.