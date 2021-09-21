ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
  • 21:47
    • «Спартак» с крупным счетом проиграл «Авангарду»
  • 21:16
    • «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне
  • 20:51
    • СМИ: «Пари Сен-Жермен» может пригласить Зидана
    Все новости спорта

    Ватутин объяснил, почему ЦСКА перестал играть с клубами НБА

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ НБА
    Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему армейцы перестали проводить выставочные матчи с командами НБА.

    Андрей Ватутин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Ватутин

    «Напомню вам, что мы неоднократно играли с клубами НБА — в 2006-м в Москве и Кельне, в 2008-м — в Орландо и Торонто, в 2010-м — в Майами, Оклахома-Сити и Кливленде, в 2012-м — в Миннеаполисе и Сан-Антонио.

    К сожалению, в последние годы из-за изменений в расписаниях лиг стало невозможным совместить предсезонки: клубы НБА только собираются, когда у нас уже стартует официальный сезон. Тем более в нынешние времена многочисленных ограничений сложностей становится еще больше.

    В том числе, с точки зрения заработка — ведь мы попросту не можем продать большое количество билетов, а приезд команды НБА это огромные расходы. Также вопрос получения виз в настоящее время не выглядит решаемым.

    Знаю, с какими огромными трудностями сталкиваются российские спортсмены, в том числе теннисисты, для участия в турнирах в США», — рассказал Ватутин клубной пресс-службе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Насколько уверенно победит «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Уиком Уондерерс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Резерв «красных» одолеет аутсайдера АПЛ в Кубке лиги
  • «Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ренн — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лилль — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Салернитана — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фламенго — Барселона Гуаякиль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •