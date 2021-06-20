«Милуоки» выиграл серию против «Бруклина»

обыгралв седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 115:111 ОТ (25:28, 22:25, 35:28, 27:28, 6:2).

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (40 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (23 очка и 10 подборов) и Брук Лопес (19 очков).

У «Бруклина» наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (48 очков и 9 подборов), Джеймс Харден (22 очка, 9 подборов и 9 передач) и Блэйк Гриффин (17 очков и 11 подборов).

Счет в серии стал 4:3 в пользу «Милуоки». В финале Востока «Бакс» сыграют с победителем пары «Филадельфия» — «Атланта» (3:3 в серии).