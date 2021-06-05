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    «Портленд» расстался с главным тренером

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Портленд» на своем официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера Терри Стоттса, который работал в клубе последние девять сезонов.

    Терри Стоттс
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    Терри Стоттс

    63-летний специалист ушел из «Трэйл Блэйзерс» после того, как команда в четвертый раз за пять сезонов вылетела в первом раунде плей-офф НБА.

    «Мы все благодарны Терри за вклад и его девять лет в "Трэйл Блэйзерс". Я ценю его непоколебимую преданность игрокам, игре и всему сообществу Портленда. Мы желаем ему всего наилучшего в его начинаниях», — сказал владелец клуба Джоди Аллен.

    Напомним, «Портленд» в нынешнем сезоне проиграл «Денверу» в серии первого раунда плей-офф НБА — 2:4.

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