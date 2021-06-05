«Портленд» расстался с главным тренером

на своем официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера, который работал в клубе последние девять сезонов.

63-летний специалист ушел из «Трэйл Блэйзерс» после того, как команда в четвертый раз за пять сезонов вылетела в первом раунде плей-офф НБА.

«Мы все благодарны Терри за вклад и его девять лет в "Трэйл Блэйзерс". Я ценю его непоколебимую преданность игрокам, игре и всему сообществу Портленда. Мы желаем ему всего наилучшего в его начинаниях», — сказал владелец клуба Джоди Аллен.

Напомним, «Портленд» в нынешнем сезоне проиграл «Денверу» в серии первого раунда плей-офф НБА — 2:4.