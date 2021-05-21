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    «Вашингтон» разгромил «Индиану» и вышел в плей-офф НБА

    Баскетбол Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс НБА
    «Вашингтон» разгромил на своей площадке «Индиану» в матче плей-ин за последнюю путевку в плей-офф Восточной конференции НБА.

    Рассел Уэстбрук
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    Рассел Уэстбрук

    Встреча завершилась победой «Уизардс» со счетом 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32).

    Одним из лучших в составе «Вашингтона» был, как обычно, Рассел Уэстбрук, в активе которого 18 очков, 15 передач и 8 подборов. Брэдли Бил набрал 25 очков.

    Украинский центровой хозяев Алексей Лень к 4 очкам добавил 7 подборов.

    В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», которая заняла первое место на Востоке.

    Лучшие моменты матча «Вашингтон» — «Индиана»
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