«Вашингтон» разгромил «Индиану» и вышел в плей-офф НБА

Рассел Уэстбрук Фото: twitter.com/WashWizards
Встреча завершилась победой «Уизардс» со счетом 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32).
Одним из лучших в составе «Вашингтона» был, как обычно, Рассел Уэстбрук, в активе которого 18 очков, 15 передач и 8 подборов. Брэдли Бил набрал 25 очков.
Украинский центровой хозяев Алексей Лень к 4 очкам добавил 7 подборов.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», которая заняла первое место на Востоке.
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