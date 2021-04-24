«Бруклин» победил «Бостон», «Голден Стэйт» разгромил «Денвер»

переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 109:104 (21:25, 39:26, 28:22, 21:31).

В составе победителей лучшими на площадке были Джо Харрис (20 очков), Джефф Грин (19 очков) и Кайри Ирвинг (15 очков, 11 передач и 9 подборов).

У «Селтикс» наиболее результативными в игре стали Джейсон Тейтум (38 очков и 10 подборов), Пэйтон Притчард (22 очка) и Маркус Смарт (19 очков).

В еще одной игре дня «Голден Стэйт» разгромил «Денвер» со счетом 118:97 (30:24, 24:26, 32:24, 32:23).

Самым результативным у победителей стал Стефен Карри, набравший 32 очка, а Дрэймонд Грин оформил оригинальный дабл-дабл — у него 2 очка, зато 19 передач (повторение личного рекорда) и 12 подборов.

У проигравших 26 очков набрал Майкл Портер, еще 19 — Никола Йокич.

Также «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 33 очкам и 14 подборам Пола Джорджа обыграли «Хьюстон» — 109:104 (37:36, 28:25, 11:19, 33:24).

Другие результаты:

«Оклахома» — «Вашингтон» — 109:129 (35:36, 33:34, 22:30, 19:29)

«Атланта» — «Майами» — 118:103 (31:30, 31:31, 33:28, 23:14)

«Шарлотт» — «Кливленд» — 108:102 (22:20, 26:35, 30:23, 30:24)

«Портленд» — «Мемфис» — 128:130 (23:28, 33:34, 43:38, 29:30)