«Лейкерс» проиграли «Далласу», «Милуоки» одолел «Филадельфию»

одолелв матче регулярного чемпионата НБА — 115:110 (31:26, 31:25, 32:39, 21:20).

Самым результативными в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 30 очков. Кристапс Порзингис записал в свой актив 19 очков.

У проигравших 29 очков набрал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, а Денис Шредер сделал дабл-дабл из 25 очков и 13 передач.

Также в этом матче первые после долгой паузы появился на паркете форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он отыграл 16:40, набрал 4 очка и сделал 4 подбора. Напомним, Дэвис пропустил 30 игр из-за повреждения икроножной мышцы.

Еще в одной игре дня «Милуоки» обыграл «Филадельфию» со счетом 124:117 (40:26, 37:34, 31:27, 16:30).

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо — у него 27 очков и 16 подборов. Еще 24 очка набрал Крис Миддлтон.

У проигравших 24 очка заработал Джоэл Эмбиид. «Филадельфия» проиграла третий матч подряд.

Другие результаты:

«Бостон» — «Финикс» — 99:86 (26:21, 27:16, 24:28, 22:21)

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 106:91 (26:25, 31:22, 25:23, 24:21)

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 100:135 (27:29, 25:45, 18:34, 30:27)

«Чикаго» — «Шарлотт» — 108:91 (34:23, 24:21, 30:23, 20:24)