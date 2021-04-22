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    «Вашингтон» обыграл «Голден Стэйт», «Бруклин» уступил «Торонто»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» на своем паркете победил «Голден Стэйт» со счетом 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21).

    Брэдли Бил
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    Брэдли Бил

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Еще один дабл-дабл записал на свой счет Дэниел Гэффорд (19 очков и 10 подборов). В активе Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 14 очков, 20 подборов и 10 передач.

    У «Уорриорз» больше всех набрал Келли Убре — 24 очка. Еще 22 очка принес Джордан Пул. На счету Стефена Карри 18 баллов.

    В параллельном поединке «Торонто» переиграл «Бруклин» — 114:103 (23:36, 33:22, 36:23, 22:22).

    Ключевой вклад в победу «Торонто» внес Паскаль Сиакам (27 очков, 9 подборов и 6 передач), а лучшим по результативности в матче стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг (28 очков, 11 подборов и 8 передач).

    Также «Лос-Анджелес Клипперс» победили «Мемфис» со счетом 117:105 (24:39, 29:23, 34:20, 30:23).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Люк Кеннард, набравший 28 очков. Еще 25 очков принес Маркус Моррис. У «Гриззлиз» больше всех набрал Джа Морант — 22 очка.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Финикс» — 113:116 (29:28, 25:26, 22:23, 37:39)
    «Кливленд» — «Чикаго» — 121:105 (34:12, 27:32, 38:28, 22:33)
    «Индиана» — «Оклахома» — 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)
    «Даллас» — «Детройт» — 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27)
    «Хьюстон» — «Юта» — 89:112 (27:34, 16:27, 20:30, 26:21)
    «Сан-Антонио» — «Майами» — 87:107 (27:27, 26:24, 19:26, 15:30)
    «Нью-Йорк» — «Атланта» — 137:127 OT (34:39, 33:30, 23:28, 32:25, 15:5)
    «Портленд» — «Денвер» — 105:106 (36:35, 21:25, 27:22, 21:24)
    «Сакраменто» — «Миннесота» — 128:125 (44:34, 26:25, 25:39, 33:27)

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