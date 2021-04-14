Итудис доволен выступлением в «регулярке»

Главный тренер ЦСКАпосле победы над «Панатинаикосом» (93:86) подвел итоги выступления команды в регулярном чемпионате Евролиги.

«Поздравляю команду с победой и с результатом всего регулярного чемпионата. Мы одержали те же 24 победы, что и занявшая первое место "Барселона". Мы можем быть счастливы, это отличный результат, учитывая все трудности, с которыми мы столкнулись.

Все наши проблемы мы решали как команда. Клуб может быть горд и доволен результатом. Теперь следующий шаг, нужно с полной концентрацией подойти к серии плей-офф.

Хэккетт уже начал тренироваться, он в процессе. Верю, что будет хорошо. ждем возвращения травмированных», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».