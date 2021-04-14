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    Итудис доволен выступлением в «регулярке»

    Баскетбол ЦСКА Панатинаикос Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Панатинаикосом» (93:86) подвел итоги выступления команды в регулярном чемпионате Евролиги.

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    «Поздравляю команду с победой и с результатом всего регулярного чемпионата. Мы одержали те же 24 победы, что и занявшая первое место "Барселона". Мы можем быть счастливы, это отличный результат, учитывая все трудности, с которыми мы столкнулись.

    Все наши проблемы мы решали как команда. Клуб может быть горд и доволен результатом. Теперь следующий шаг, нужно с полной концентрацией подойти к серии плей-офф.

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    • Хэккетт уже начал тренироваться, он в процессе. Верю, что будет хорошо. ждем возвращения травмированных», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».

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