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    ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги

    Баскетбол Евролига ЦСКА Панатинаикос
    Московский ЦСКА одержал победу «Панатинаикосом» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 93:86 (27:19, 22:20, 25:22, 19:25).

    Лучшими в составе «красно-синих» стали Габриэль Лундберг (19 очков, 5 передач), Уилл Клайберн (18 очков) и Йоханнес Фойгтманн (15 очков, 5 подборов).

    Самым результативным у гостей стал Яннис Папапетру (15 очков).

    «Армейцы» заняли второе место в турнирной таблице (24 победы, 10 поражений), «Панатинаикос» стал 16-м (11 побед, 23 поражения).

    В четвертьфинале Евролиги ЦСКА сыграет с «Фенербахче». Серия стартует 21 апреля.

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