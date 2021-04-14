ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги

Фрагмент матча Фото: БК ЦСКА
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 93:86 (27:19, 22:20, 25:22, 19:25).
Лучшими в составе «красно-синих» стали Габриэль Лундберг (19 очков, 5 передач), Уилл Клайберн (18 очков) и Йоханнес Фойгтманн (15 очков, 5 подборов).
Самым результативным у гостей стал Яннис Папапетру (15 очков).
«Армейцы» заняли второе место в турнирной таблице (24 победы, 10 поражений), «Панатинаикос» стал 16-м (11 побед, 23 поражения).
В четвертьфинале Евролиги ЦСКА сыграет с «Фенербахче». Серия стартует 21 апреля.