«Торонто» разгромил «Голден Стэйт», «Милуоки» переиграл «Портленд»

В матче регулярного чемпионата НБАразгромилсо счетом 130:77 (27:26, 35:16, 46:14, 22:21).

В составе победителей лучшей результативностью отличился Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 36 очков. Гари Трент набрал 24 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Эндрю Уиггинс, набравший 15 очков. Джордан Пул и Нико Манньон набрали по 10 очков.

«Торонто» прервал 4-матчевую серию поражений. «Голден Стэйт» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь матчей.

Еще в одном матче дня «Милуоки» победил «Портленд» со счетом 127:109 (34:21, 26:32, 37:20, 30:36).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 47 очков и 12 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Джру Холидэя — 22 очка и 10 подборов.

У «Портленда» больше всех набрал Дэмьен Лиллард — 32 очка.

В других матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Сакраменто» (115:94), а «Финикс» крупно обыграл «Оклахому» (140:103).

Другие результаты:

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 86:99 (25:22, 21:27, 23:23, 17:27)

«Бостон» — «Хьюстон» — 118:102 (33:25, 19:19, 30:26, 36:32)

«Юта» — «Чикаго» — 113:106 (26:25, 32:24, 30:24, 25:33)

«Индиана» — «Шарлотт» — 97:114 (24:28, 25:32, 27:24, 21:30)

«Мемфис» — «Миннесота» — 120:108 (30:28, 38:38, 24:18, 28:24)

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 103:126 (34:28, 20:27, 25:39, 24:32)