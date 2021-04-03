ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Джерси» — «Вашингтон»НХЛ. Победный гол Орлова, передача Тарасенко и дебютная шайба Волкова
  • 06:55
    • Рублев не смог пробиться в финал турнира в Майами
  • 22:11
    • ЦСКА уверенно победил «Химки» в Евролиге
  • 21:50
    • ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада
  • 20:40
    • Верратти снова заразился коронавирусом и не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
  • 18:51
    • ЦСКА заявил Ивицу Олича
    Все новости спорта

    «Торонто» разгромил «Голден Стэйт», «Милуоки» переиграл «Портленд»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Милуоки Бакс Атланта Хоукс Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз Юта Джаз Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс Нью-Йорк Никс Даллас Маверикс Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 130:77 (27:26, 35:16, 46:14, 22:21).

    Паскаль Сиакам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паскаль Сиакам

    В составе победителей лучшей результативностью отличился Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 36 очков. Гари Трент набрал 24 очка.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Эндрю Уиггинс, набравший 15 очков. Джордан Пул и Нико Манньон набрали по 10 очков.

    «Торонто» прервал 4-матчевую серию поражений. «Голден Стэйт» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь матчей.

    Еще в одном матче дня «Милуоки» победил «Портленд» со счетом 127:109 (34:21, 26:32, 37:20, 30:36).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 47 очков и 12 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Джру Холидэя — 22 очка и 10 подборов.

    У «Портленда» больше всех набрал Дэмьен Лиллард — 32 очка.

    В других матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Сакраменто» (115:94), а «Финикс» крупно обыграл «Оклахому» (140:103).

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк» — «Даллас» — 86:99 (25:22, 21:27, 23:23, 17:27)
    «Бостон» — «Хьюстон» — 118:102 (33:25, 19:19, 30:26, 36:32)
    «Юта» — «Чикаго» — 113:106 (26:25, 32:24, 30:24, 25:33)
    «Индиана» — «Шарлотт» — 97:114 (24:28, 25:32, 27:24, 21:30)
    «Мемфис» — «Миннесота» — 120:108 (30:28, 38:38, 24:18, 28:24)
    «Нью-Орлеан» — «Атланта» — 103:126 (34:28, 20:27, 25:39, 24:32)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли отсутствие Левандовски на результативности «Баварии»?
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локо» удержится на третьей строке
  • «Ротор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Справится ли «Торино» с обескровленным «Ювентусом»?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •