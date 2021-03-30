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    «Голден Стэйт» победил «Чикаго», «Бруклин» переиграл «Миннесоту»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» — 116:102 (34:29, 31:31, 31:25, 20:17).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самый значительный вклад в победу «воинов» внес вернувшийся в строй разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 32 очка, 5 подборов и 6 передач.

    Лучшую результативность в составе «быков» продемонстрировал центровой Никола Вучевич — 21 очко, 9 подборов и 6 передач.

    В другом матче дня «Бруклин» победил «Миннесоту» со счетом 112:107 (37:25, 24:27, 26:25, 25:30).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 13 передач. Еще 27 очков принес Кайри Ирвинг.

    У «Тимбервулвз» больше всех набрал Карл-Энтони Таунс — дабл-дабл из 31 очко и 12 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Энтони Эдвардса — 23 очка и 10 подборов.

    В еще одной игре дня «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Милуоки» со счетом 129:105 (26:38, 31:17, 39:31, 33:19).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Маркус Моррис, набравший 25 очков. Еще 23 очка принес Кавай Леонард, на счету Люка Кеннарда 21 очко, Реджи Джексона — 20.

    У «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 32 очка. Джру Холидэй записал на свой счет 24 очка.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Индиана» — 132:124 (24:28, 33:30, 38:34, 37:32)
    «Бостон» — «Нью-Орлеан» — 109:115 (27:32, 28:32, 26:24, 28:27)
    «Нью-Йорк» — «Майами» — 88:98 (16:21, 27:15, 21:39, 24:23)
    «Оклахома» — «Даллас» — 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)
    «Юта» — «Кливленд» — 114:75 (27:18, 26:16, 37:18, 24:23)
    «Детройт» — «Торонто» — 118:104 (35:27, 31:23, 26:25, 26:29)
    «Хьюстон» — «Мемфис» — 110:120 (27:23, 30:34, 34:33, 19:30)
    «Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 115:132 (31:27, 29:41, 31:29, 24:35)

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