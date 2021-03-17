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    «Лейкерс» и «Юта» добились очередных побед

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    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Миннесоту» — 137:121 (31:30, 40:40, 31:24, 35:27).

    Донован Митчелл
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    Донован Митчелл

    В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (25 очков, 12 подборов и 12 передач), Монтрезл Харрелл (25 очков) и Деннис Шредер (16 очков и 7 передач).

    У «Тимбервулвз» наиболее результативными в игре были Карл-Энтони Таунс (29 очков), Энтони Эдвардс (29 очков) и Рики Рубио (19 очков и 12 передач).

    «Лейкерс» (27-13) занимают третье место в Западной конференции, «Миннесота» (9-31) — последняя там же.

    Лидер регулярного чемпионата «Юта» переиграла «Бостон» — 117:109 (20:22, 34:31, 23:26, 40:30).

    Самым результативным у победителей стал Донован Митчелл — у него 21 очко, еще 20 набрал Джордан Кларксон.

    У «Селтикс» наиболее результативными в игре были Джейсон Тейтум (29 очков), Джейлен Браун (28 очков) и Кемба Уокер (16 очков).

    «Бостон» (20-19) идет шестым на Востоке, «Юта» возглавляет Западную конференцию (29-10).

    Другие результаты дня:

    «Портленд» — «Нью-Орлеан» — 125:124 (28:34, 22:30, 32:31, 43:29)
    «Хьюстон» — «Атланта» — 107:119 (22:35, 36:38, 34:20, 15:26)
    «Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 99:96 (20:21, 28:35, 25:26, 26:14)
    «Чикаго» — «Оклахома» — 123:102 (42:28, 29:35, 31:16, 21:23)
    «Майами» — «Кливленд» — 113:98 (37:26, 25:22, 33:28, 18:22)

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