«Нетс» обыграли «Селтикс», «Клипперс» победили «Уорриорз»

В матче регулярного сезона NBAпобедилисо счетом 121:109. Кайри Ирвинг набрал 40 очков, Джеймс Харден сделал дабл-дабл — 22 очка, 10 подборов.

В другом матче «Милуоки Бакс» победил «Нью-Йорк Никс» 134:101. В составе «Бакс» трипл-дабл сделал Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка, 10 подборов и10 передач.

Также «Финикс Санз» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» 127:121, «Филадельфия Севенти Сиксерс» разгромила «Чикаго Буллз» 127:105, «Атланта Хокс» одолела «Торонто Рэпторс» 121:120, «Майами Хит» был сильнее с «Орландо Мэджик» 111:103, «Даллас Маверикс» проиграл «Оклахоме-Сити Тандер» 108:116, «Шарлотт Хорнетс» одолел «Детройт Пистонс» 105:102, «Сакраменто Кингз» дома победили «Хьюстон Рокетс» 125:105, а «Лос-Анджелес Клипперс» с большим отрывом выиграли у «Голден Стэйт Уорриорз» 130:104.