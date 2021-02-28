ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола одержал 200-ю победу в «Сити»«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев
  • 10:07
    • «Даллас» прервал победную серию «Бруклина», Дончич набрал 27 очков
  • 08:32
    • Абрамович выделит огромную сумму на летние трансферы «Челси»
  • 00:56
    • «Хетафе» в большинстве крупно обыграл «Валенсию»
  • 00:41
    • «Ювентус» упустил победу над «Вероной»
  • 20:58
    • «Сочи» разгромил тульский «Арсенал», Заболотный оформил дубль
    Все новости спорта

    «Даллас» прервал победную серию «Бруклина», Дончич набрал 27 очков

    Баскетбол Вашингтон Уизардс Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерс Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс Орландо Мэджик Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Бруклин Нетс Даллас Маверикс НБА
    В регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    В центральном матче «Даллас» одержал гостевую победу над «Бруклином» со счетом 115:98 (38:26, 30:38, 26:18. 21:16).

    Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков и сделал 7 передач. Латвийский центровой гостей Кристапс Порзингис отметился 18 очками.

    В составе хозяев выделялся Джеймс Харден, собравший коллекцию из 29 очков, 7 подборов и 6 передач.

    «Даллас» прервал победную серию «Бруклина» из восьми матчей.

    «Вашингтон» выиграл на своей площадке у «Миннесоты» — 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31).

    Разыгрывающий «Вашингтона» Рассел Уэстбрук к 19 очкам добавил 14 подборов и 12 передач. Он установил новый рекорд клуба по количеству трипл-даблов за один сезон. В матче с «Миннесотой» Уэстбрук оформил десятый трипл-дабл в текущем чемпионате.

    Топ-10 моментов игрового дня в НБА

    Результаты остальных матчей

    «Филадельфия» — «Кливленд» 109:112 OT (23:28, 24:28, 23:16, 22:20, 17:20)

    «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» 117:114 (33:32, 34:29, 26:22, 24:31)

    «Орландо» — «Юта» 109:124 (21:22, 29:32, 26:33, 33:37)

    «Нью-Йорк» — «Индиана» 110:107 (23:32, 31:20, 27:26, 29:29)

    «Оклахома-Сити» — «Денвер» 96:126 (20:38, 23:27, 26:34, 27:27)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рубин» неудачную серию выездов на «Открытие Арену»?
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Аталанта» выиграть в Генуе?
  • «Сампдория» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Лестер» и «Арсенал» проведут скучный матч?
  • «Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    19.93
  • Суперэкспресс 27-28 февраля
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сампдория — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •