«Даллас» прервал победную серию «Бруклина», Дончич набрал 27 очков

В регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день.

В центральном матче «Даллас» одержал гостевую победу над «Бруклином» со счетом 115:98 (38:26, 30:38, 26:18. 21:16).

Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков и сделал 7 передач. Латвийский центровой гостей Кристапс Порзингис отметился 18 очками.

В составе хозяев выделялся Джеймс Харден, собравший коллекцию из 29 очков, 7 подборов и 6 передач.

«Даллас» прервал победную серию «Бруклина» из восьми матчей.

«Вашингтон» выиграл на своей площадке у «Миннесоты» — 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31).

Разыгрывающий «Вашингтона» Рассел Уэстбрук к 19 очкам добавил 14 подборов и 12 передач. Он установил новый рекорд клуба по количеству трипл-даблов за один сезон. В матче с «Миннесотой» Уэстбрук оформил десятый трипл-дабл в текущем чемпионате.

Топ-10 моментов игрового дня в НБА

Результаты остальных матчей

«Филадельфия» — «Кливленд» 109:112 OT (23:28, 24:28, 23:16, 22:20, 17:20)

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» 117:114 (33:32, 34:29, 26:22, 24:31)

«Орландо» — «Юта» 109:124 (21:22, 29:32, 26:33, 33:37)

«Нью-Йорк» — «Индиана» 110:107 (23:32, 31:20, 27:26, 29:29)

«Оклахома-Сити» — «Денвер» 96:126 (20:38, 23:27, 26:34, 27:27)