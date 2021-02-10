ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • 07:00
    • Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Australian Open
  • 00:51
    • «Реал» обыграл «Хетафе» в Мадриде
  • 00:44
    • «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
  • 01:17
    • Гол Мактоминая вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 20:36
    • Массимо Каррера возглавил клуб в Италии
    Все новости спорта

    «Бруклин» проиграл «Детройту», «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Орландо Мэджик Сакраменто Кингз Филадельфия Сиксерс Юта Джаз Бостон Селтикс Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс Детройт Пистонс
    «Бруклин» потерпел поражение от «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:122 (26:38, 28:25, 32:31, 25:28).

    «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»

    Самым результативным у «Детройта» стал Джерами Грант, набравший 32 очка. В составе проигравших 27 очков на свое имя записал Кайри Ирвинг.

    Джеймс Харден сделал дабл-дабл из 24 очков и 12 передач. Еще один лидер команды Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

    «Пистонс» прервали серию из четырех поражений, а «Нетс» проиграли третью встречу подряд.

    Еще в одном поединке дня «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» со счетом 114:91 (28:26, 22:24, 36:20, 28:21).

    Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внес защитник Стефен Карри, набравший 32 очка. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Уорриорз» Келли Убре — 12 очков, 10 подборов и 1 передача.

    «Воины» поднялись на восьмое место в Западной конференции, «Сперс» идет шестым там же.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Хьюстон» 130:101 (30:25, 33:25, 29:31, 38:20)
    «Майами» — «Нью-Йорк» 98:96 (27:25, 30:30, 19:27, 22:14)
    «Юта» — «Бостон» 122:108 (24:27, 24:20, 42:32, 32:29)
    «Сакраменто» — «Филадельфия» 111:119 (32:42, 39:24, 20:21, 20:32)
    «Портленд» — «Орландо» 106:97 (31:19, 19:24, 34:30, 22:24)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Ракитич «Севилье» одолеть «Барселону»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Аталанта» пройдет в следующий раунд Кубка Италии?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Ириски» со «шпорами» оживятся после перерыва?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Суонси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Мемфис — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •