«Бруклин» проиграл «Детройту», «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио»

потерпел поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 111:122 (26:38, 28:25, 32:31, 25:28).

Самым результативным у «Детройта» стал Джерами Грант, набравший 32 очка. В составе проигравших 27 очков на свое имя записал Кайри Ирвинг.

Джеймс Харден сделал дабл-дабл из 24 очков и 12 передач. Еще один лидер команды Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

«Пистонс» прервали серию из четырех поражений, а «Нетс» проиграли третью встречу подряд.

Еще в одном поединке дня «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» со счетом 114:91 (28:26, 22:24, 36:20, 28:21).

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внес защитник Стефен Карри, набравший 32 очка. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Уорриорз» Келли Убре — 12 очков, 10 подборов и 1 передача.

«Воины» поднялись на восьмое место в Западной конференции, «Сперс» идет шестым там же.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» 130:101 (30:25, 33:25, 29:31, 38:20)

«Майами» — «Нью-Йорк» 98:96 (27:25, 30:30, 19:27, 22:14)

«Юта» — «Бостон» 122:108 (24:27, 24:20, 42:32, 32:29)

«Сакраменто» — «Филадельфия» 111:119 (32:42, 39:24, 20:21, 20:32)

«Портленд» — «Орландо» 106:97 (31:19, 19:24, 34:30, 22:24)