ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеДилемма Мбаппе. Решится ли нападающий на переход в «Реал»?
  • 20:16
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Леванте»
  • 19:59
    • «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и продолжает лидировать в АПЛ
  • 19:32
    • «Бавария» дома разгромила «Хоффенхайм»
  • 16:48
    • Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 21:14
    • Матч «Марсель» — «Ренн» отменен из-за нападения фанатов на базу клуба
    Все новости спорта

    Ватутин: Майк остается частью коллектива ЦСКА, мы двигаемся дальше вместе

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию о том, что защитник Майк Джеймс продолжит выступления за команду.

    Майк Джеймс
    Майк Джеймс

    31 января Джеймс примет участие в тренировке и может отправиться с армейцами на выездной матч Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой»

    «У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело.

    Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех.

    После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение.

    Легкого выхода из сложившегося положения просто не существовало, и мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы — и это естественно для спортивной команды высокого уровня.

    Понятно, что давать оценки можно будет только с течением времени. Но мы едины в этом решении, и для меня это очень важно.

    Надеюсь, что все получится, и мы вырастем как команда. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе», — заявил Ватутин клубной пресс-службе.

    Напомним, что 27 января армейцы сообщили, что Джеймс был отстранен от матчей и тренировок.

    Ранее в прессе появлялась информация о конфликтах игрока с главным тренером команды Димитрисом Итудисом и одноклубниками.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Палмейрас» и «Сантос» дойдут до серии пенальти?
  • «Палмейрас» — «Сантос». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • Продолжит ли «Интер» свою победную серию в чемпионате?
  • «Интер» — «Беневенто». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Отберет ли «Питтсбург» очки у «Рейнджерс»?
  • «Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 31 января
  • Завтра в 23:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Палмейрас — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Интер — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  3.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •