Ватутин: Майк остается частью коллектива ЦСКА, мы двигаемся дальше вместе

Президент БК ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что защитникпродолжит выступления за команду.

31 января Джеймс примет участие в тренировке и может отправиться с армейцами на выездной матч Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой»

«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело.

Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех.

После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение.

Легкого выхода из сложившегося положения просто не существовало, и мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы — и это естественно для спортивной команды высокого уровня.

Понятно, что давать оценки можно будет только с течением времени. Но мы едины в этом решении, и для меня это очень важно.

Надеюсь, что все получится, и мы вырастем как команда. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе», — заявил Ватутин клубной пресс-службе.

Напомним, что 27 января армейцы сообщили, что Джеймс был отстранен от матчей и тренировок.

Ранее в прессе появлялась информация о конфликтах игрока с главным тренером команды Димитрисом Итудисом и одноклубниками.