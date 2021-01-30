Ватутин: Майк остается частью коллектива ЦСКА, мы двигаемся дальше вместе

31 января Джеймс примет участие в тренировке и может отправиться с армейцами на выездной матч Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой»
«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело.
Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех.
После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение.
Легкого выхода из сложившегося положения просто не существовало, и мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы — и это естественно для спортивной команды высокого уровня.
Понятно, что давать оценки можно будет только с течением времени. Но мы едины в этом решении, и для меня это очень важно.
Надеюсь, что все получится, и мы вырастем как команда. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе», — заявил Ватутин клубной пресс-службе.
Напомним, что 27 января армейцы сообщили, что Джеймс был отстранен от матчей и тренировок.
Ранее в прессе появлялась информация о конфликтах игрока с главным тренером команды Димитрисом Итудисом и одноклубниками.