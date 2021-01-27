«Хьюстон» победил «Вашингтон», «Юта» одолела «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома победилсо счетом 108:94 (18:27, 28:32, 34:22, 28:13).

Лучшими на площадке в составе победителей были Ройс О’Нил (20 чоков), Майк Конли (19 очков) и Руди Гобер (18 очков и 19 подборов).

В составе «Никс» самыми результативными в матче стали Остин Риверс (25 очков), Джулиус Рэндл (18 очков и 10 подборов) и Ар Джей Барретт (17 очков).

«Юта» (13 побед и 4 поражения) идет второй в Западной конференции, «Нью-Йорк» (8-11) — девятый на Востоке.

в других матчах игрового дня «Атланта» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (108:99), а «Хьюстон» одолел «Вашингтон» (107:88).