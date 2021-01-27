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    «Хьюстон» победил «Вашингтон», «Юта» одолела «Нью-Йорк»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Клипперс Атланта Хоукс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта» дома победил «Нью-Йорк» со счетом 108:94 (18:27, 28:32, 34:22, 28:13).

    Ройс О’Нил
    Ройс О’Нил

    Лучшими на площадке в составе победителей были Ройс О’Нил (20 чоков), Майк Конли (19 очков) и Руди Гобер (18 очков и 19 подборов).

    В составе «Никс» самыми результативными в матче стали Остин Риверс (25 очков), Джулиус Рэндл (18 очков и 10 подборов) и Ар Джей Барретт (17 очков).

    «Юта» (13 побед и 4 поражения) идет второй в Западной конференции, «Нью-Йорк» (8-11) — девятый на Востоке.

    в других матчах игрового дня «Атланта» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (108:99), а «Хьюстон» одолел «Вашингтон» (107:88).

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