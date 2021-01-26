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    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января
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    «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Денвер Наггетс Чикаго Буллз Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Кливленд Кавальерс Бруклин Нетс Майами Хит Филадельфия Сиксерс Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Орландо Мэджик Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс
    «Голден Стэйт» на своей площадке уверенно переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25).

    «Голден Стэйт» — «Миннесота»
    «Голден Стэйт» — «Миннесота»

    Лучшим игроком встречи стал защитник «воинов» Стефен Карри, в активе которого 36 очков, 4 подбора и по 3 передачи и перехвата.

    У проигравших самыми результативными на паркете были Малик Бисли (30 очков), Энтони Эдвардс (15 очков) и Джордан Маклафлин (15 очков).

    После сегодняшней встречи «Голден Стэйтс» занимает девятое место на «Западе», «Миннесота» осталась последней.

    Еще в одном поединке дня «Бруклин» обыграл «Майами» со счетом 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14).

    Самыми результативными в составе победителей стали Кевин Дюрант и Джеймс Харден, набравшие по 20 очков. У Дюранта также 13 подборов, а у Хардена — 8 ассистов. Кайри Ирвинг набрал 16 очков.

    У проигравших дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов сделал Бэм Адебайо.

    «Бруклин» идет пятым в Восточной конференции, «Майами» — 13-й.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Торонто» 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)
    «Орландо» — «Шарлотт» 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)
    «Детройт» — «Филадельфия» 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)
    «Кливленд» — «Лейкерс» 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)
    «Чикаго» — «Бостон» 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)
    «Даллас» — «Денвер» 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)
    «Портленд» — «Оклахома-Сити» 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31)

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