«Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»

на своей площадке уверенно переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25).

Лучшим игроком встречи стал защитник «воинов» Стефен Карри, в активе которого 36 очков, 4 подбора и по 3 передачи и перехвата.

У проигравших самыми результативными на паркете были Малик Бисли (30 очков), Энтони Эдвардс (15 очков) и Джордан Маклафлин (15 очков).

После сегодняшней встречи «Голден Стэйтс» занимает девятое место на «Западе», «Миннесота» осталась последней.

Еще в одном поединке дня «Бруклин» обыграл «Майами» со счетом 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14).

Самыми результативными в составе победителей стали Кевин Дюрант и Джеймс Харден, набравшие по 20 очков. У Дюранта также 13 подборов, а у Хардена — 8 ассистов. Кайри Ирвинг набрал 16 очков.

У проигравших дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов сделал Бэм Адебайо.

«Бруклин» идет пятым в Восточной конференции, «Майами» — 13-й.

Другие результаты:

«Индиана» — «Торонто» 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)

«Орландо» — «Шарлотт» 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)

«Детройт» — «Филадельфия» 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

«Кливленд» — «Лейкерс» 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)

«Чикаго» — «Бостон» 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)

«Даллас» — «Денвер» 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)

«Портленд» — «Оклахома-Сити» 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31)