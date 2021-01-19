«Голден Стэйт» вырвал победу у «Лейкерс», «Бруклин» выиграл у «Милуоки»

на выезде добился волевой победы надв матче регулярного чемпионата НБА — 115:113 (22:34, 26:30, 33:28, 34:21).

Успех стал возможен благодаря уверенной игре Стефена Карри, который набрал 26 очков и сделал семь передач. У хозяев самыми результативными в матче были Деннис Шредер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков).

Победная серия «Лейкерс» прервалась на отметке в пять матчей. «Уорриорз» победили впервые за три встречи.

«Лос-Анджелес» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, «Голден Стэйт» — восьмой.

Еще в одном матче дня «Бруклин» на своей площадке обыграл «Милуоки» со счетом 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34).

В составе победителей звездный новичок команды Джеймс Харден оформил дабл-дабл — 34 очка и 12 передач. Кевин Дюрант набрал 30 очков.

Лидер гостей Яннис Адетокунбо записал на свое имя 34 очка и 12 подборов, Крис Миддлтон набрал 25 очков.

«Нетс» одержали четвертую победу подряд. «Бакс» проиграли впервые за последние пять матчей.

Другие результаты:

«Нью-Йорк» — «Орландо» 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)

«Атланта» — «Миннесота» 108:97 (29:25, 29:26, 20:20, 30:26)

«Портленд» — «Сан-Антонио» 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)

«Майами» — «Детройт» 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)

«Мемфис» — «Финикс» 108:104 (18:24, 34:24, 25:27, 31:29)

«Торонто» — «Даллас» 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21)

«Чикаго» — «Хьюстон» 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)