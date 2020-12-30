«Милуоки» в гостях разгромил «Майами», «Голден Стэйт» обыграл «Детройт»

добыл разгромную выездную победу надв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 144:97 (46:26, 37:25, 32:24, 29:22).

Самыми результативными в составе победителей стали Крис Миддлтон (25 очков), Джру Холидэй (24 очка и 7 передач) и Донте Дивиченцо (17 очков). У Янниса Адетокунбо 9 очков, 6 подборов и 6 передач.

В составе проигравших самыми заметными на паркете были Тайлер Хироу (23 очка), Эйвери Брэдли (14 очков) и Эдрис Адебайо (12 очков).

Стоит отметить, что «Бакс» за игру реализовали 29 трехочковых бросков — это новый рекорд НБА.

«Милуоки» добыл вторую победу в четырех матчах на старте сезона, «Хит» потерпели второе поражение за три игры.

Еще в одном поединке «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Детройт» со счетом 116:106 (24:29, 24:22, 29:25, 39:30).

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (31 очко и 6 передач), Эндрю Уиггинс (27 очков и 7 подборов) и Келли Убре (14 очков).

У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (27 очков и 7 подборов), Джош Джексон (17 очков) и Деррик Роуз (15 очков и 7 передач).

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Чикаго» 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)

«Филадельфия» — «Торонто» 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

«Индиана» — «Бостон» 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)

«Кливленд» — «Нью-Йорк» 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24)

«Оклахома-Сити» — «Орландо» 107:118 (27:34, 29:26, 29:27, 22:31)

«Клипперс» — «Миннесота» 124:101 (33:29, 37:21, 35:26, 19:25)

«Финикс» — «Новый Орлеан» 111:86 (31:29, 35:15, 34:17, 11:25)

«Сакраменто» — «Денвер» 122:113 (32:34, 42:28, 22:38, 29:15) 0