ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичЛучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор
  • 07:47
    • Сборная России забросила семь шайб команде Австрии на МЧМ
  • 08:27
    • «Милуоки» в гостях разгромил «Майами», «Голден Стэйт» обыграл «Детройт»
  • 07:00
    • Канада добилась третьей победы на МЧМ, разгромив Швейцарию
  • 21:56
    • Чемпионат Англии могут приостановить из-за COVID-19
  • 00:55
    • «МЮ» вырвал домашнюю победу у «Вулверхэмптона»
    Все новости спорта

    «Милуоки» в гостях разгромил «Майами», «Голден Стэйт» обыграл «Детройт»

    Баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Чикаго Буллз Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Индиана Пэйсерс Бостон Селтикс Детройт Пистонс Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Майами Хит Милуоки Бакс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс
    «Милуоки» добыл разгромную выездную победу над «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 144:97 (46:26, 37:25, 32:24, 29:22).

    Стефен Карри
    Стефен Карри

    Самыми результативными в составе победителей стали Крис Миддлтон (25 очков), Джру Холидэй (24 очка и 7 передач) и Донте Дивиченцо (17 очков). У Янниса Адетокунбо 9 очков, 6 подборов и 6 передач.

    В составе проигравших самыми заметными на паркете были Тайлер Хироу (23 очка), Эйвери Брэдли (14 очков) и Эдрис Адебайо (12 очков).

    Стоит отметить, что «Бакс» за игру реализовали 29 трехочковых бросков — это новый рекорд НБА.

    «Милуоки» добыл вторую победу в четырех матчах на старте сезона, «Хит» потерпели второе поражение за три игры.

    Еще в одном поединке «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Детройт» со счетом 116:106 (24:29, 24:22, 29:25, 39:30).

    Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (31 очко и 6 передач), Эндрю Уиггинс (27 очков и 7 подборов) и Келли Убре (14 очков).

    У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (27 очков и 7 подборов), Джош Джексон (17 очков) и Деррик Роуз (15 очков и 7 передач).

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Чикаго» 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)
    «Филадельфия» — «Торонто» 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)
    «Индиана» — «Бостон» 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)
    «Кливленд» — «Нью-Йорк» 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24)
    «Оклахома-Сити» — «Орландо» 107:118 (27:34, 29:26, 29:27, 22:31)
    «Клипперс» — «Миннесота» 124:101 (33:29, 37:21, 35:26, 19:25)
    «Финикс» — «Новый Орлеан» 111:86 (31:29, 35:15, 34:17, 11:25)
    «Сакраменто» — «Денвер» 122:113 (32:34, 42:28, 22:38, 29:15) 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ливерпуль» с насыщенным календарем?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервется ли победная серия «Атлетико» против «Хетафе»?
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Прервется ли победная серия «Реала» в Эльче?
  • «Эльче» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бруклин — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •