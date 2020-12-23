«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», «Клипперс» выиграли у «Лейкерс»

За океаном минувшей ночью стартовал новый сезон в НБА. В первом матче регулярного чемпионатауверенно выиграл на своей площадке у— 125:99 (40:25, 23:20, 36:26, 26:28).

Одним из лучших в составе победителей был Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Кевин Дюрант, который пропустил весь прошлый сезон, завершил встречу с 22 очками. Также стоит выделить Кайриса Леверта, в активе которого 20 очков и 9 подборов.

У «Голден Стэйт» выделялся Стефан Карри, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 передач.

Это был первый официальный матч «Бруклина» под руководством Стива Нэша.

Ирвинг и Дюрант стали лучшими в игре с «Голден Стэйт»

Во втором матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 116:109 (39:19, 17:35, 33:24, 27:31).

Самым результативным в составе «Клипперс» стал Пол Джордж, набравший 33 очка. Кавай Леонард отметился 26 очками.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 22 очка, а Деннис Шредер к 14 очкам добавил 12 подборов и 8 передач.