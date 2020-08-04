«Лейкерс» взяли верх над «Ютой», «Филадельфия» одолела «Сан-Антонио»

обыгралв матче возобновленного регулярного чемпионата НБА со счетом 116:108 (24:24, 34:32, 28:20, 30:32).

В составе «Лейкерс» дабл-дабл сделал Энтони Дэвис, сделавший 12 подборов и набравший 42 очка. У «Джаз» дабл-дабл оформил Руди Гобер (13 подборов, 16 очков), его одноклубник Донован Митчелл (33 очка) стал самым результативным в команде.

Благодаря победе «Лейкерс» обеспечили себе первый номер посева в Западной конференции.

В другом матче дня «Филадельфия» победила «Сан-Антонио» — 132:130 (26:22, 32:29, 21:23, 30:25).

Самым результативным у победителей стал Джоэл Эмбиид — 27 очков и 9 подборов. Тобиас Харрис набрал 25 очков. За «Сперс» 30 очков заработал Демар Дерозан.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном», а «Сан-Антонио» — с «Денвером».

Еще в одной игре «Нью-Орлеан» переиграл «Мемфис» со счетом 109:99 (26:22, 32:29, 21:23, 30:25).

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Брэндон Ингрэм, набравший 24 очка и сделавший 7 подборов.

У «Мемфиса» дабл-дабл на свой счет записал литовский центровой Йонас Валачюнас — 13 очков, 13 подборов. 0