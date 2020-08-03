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    «Хьюстон» победил «Милуоки», «Даллас» проиграл «Финиксу»

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Милуоки Бакс Финикс Санз Даллас Маверикс
    Состоялись очередные матчи возобновленного сезона НБА.

    «Хьюстон» — «Милуоки»
    «Хьюстон» — «Милуоки»

    В одном из них «Хьюстон» вырвал победу у «Милуоки» со счетом 120:116 (32:29, 30:25, 27:36, 31:26).

    Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко при 8 подборах и 6 передачах. Джеймс Харден добавил 24 очка, 7 подборов, 7 передач и 6 перехватов.

    В составе проигравших сразу три игрока оформили по дабл-даблу. Отличились Яннис Адетокунбо (36 очков, 18 подборов, а также 8 передач), Крис Миддлтон (27 очков, 12 подборов) и Брук Лопес (23 очка, 12 подборов).

    В другом поединке «Финикс» одолел «Даллас» — 117:115 (23:35, 37:38, 36:19, 21:23).

    В составе победителей лучшей результативностью отличился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. Кэмерон Джонсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 11 передач.

    Еще в одной встрече «Орландо» уверенно победил «Сакраменто» — 132:116 (44:26, 34:28, 35:24, 19:38).

    Самым результативным у победителей стал Терренс Росс — 25 очков. Никола Вучевич оформил дабл-дабл — 23 очка и 11 подборов, еще 22 очка заработал Аарон Гордон. У «Сакраменто» 23 очка набрал Гарри Джайлс. 0

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