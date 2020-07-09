ЦСКА пополнился грузинским форвардом

Московскийофициально объявил о подписании контракта с грузинским форвардом

Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на три года.

🔥 @TokoShengelia23 стал игроком ЦСКА 🔥

Грузинский форвард Торнике Шенгелия (28 лет, 206 см) подписал трехлетний контракт с нашим клубом.#CSKAbasket pic.twitter.com/4Q3wdY2AEg — CSKA Moscow (@cskabasket) July 9, 2020

В 2012-м грузина выбрала на драфте «Филадельфия» под общим 54-м номером, после чего сразу обменяла в «Бруклин».

На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, но в итоге принял решение вернуться в Европу. Последние шесть лет Шенгелия провел в составе «Басконии».

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