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    ЦСКА пополнился грузинским форвардом

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА НБА Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс
    Московский ЦСКА официально объявил о подписании контракта с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.

    ЦСКА пополнился грузинским форвардом
    ЦСКА пополнился грузинским форвардом

    Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на три года.

    В 2012-м грузина выбрала на драфте «Филадельфия» под общим 54-м номером, после чего сразу обменяла в «Бруклин».

    На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, но в итоге принял решение вернуться в Европу. Последние шесть лет Шенгелия провел в составе «Басконии».

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